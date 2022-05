Laurent L'HÔTELLIER

Graphiste expérimenté, j'ai occupé tout au long de mon parcours professionnel, des postes qui m’ont permis d’acquérir une solide expérience, doublée d'une connaissance de tous les aspects de la chaîne graphique, du brief client aux techniques d’impressions, de la création à la maquette finalisée, jusqu’à l’exécution.



Durant ce parcours, j’ai appliqué mes connaissances sur tous types de supports de communication, de la conception au produit fini.

Cette expérience s’est déroulée dans le domaine de l’édition, de la grande distribution, du médical, de la cosmétique et du luxe, en équipe ou de façon autonome au sein d'une structure.



Je bénéficie également de plusieurs années d’expérience sur les postes de Chef de Projet / Maquettiste / Exécutant en agences où je suis seul responsable de la gestion, du suivi des dossiers, puis de l’exécution, en conformité avec les différentes chartes graphiques, les impératifs et contraintes imprimeurs.

Postes pour lesquels je suis en relation permanente avec les différents responsables des services marketing et de la fabrication.



Grande expérience dans le domaine du packaging.

J’ai aussi encadré et suivi le travail d’intérimaires et de freelances.



J'apporte également un ensemble de méthodes visant le cas échéant, à améliorer l'efficacité de l'entreprise (rangement serveur par exemple, traçabilité des fichiers), la gestion du changement si nécessaire et donc de l'efficacité au travail.



Accompagnement graphique tous supports pour artistes confirmés ou en devenir.

Affiches évènementielles.



Réalisation de reportages photographiques pour presse magazines, industries, collectivités territoriales et sites internet.



Centres d’intérêt : musiques, en écouter, en faire, en découvrir toujours. Instruments musicaux du monde et médiévaux (ex joueur de nickelharpa). Marionnettes du monde et histoire de la marionnette. Histoire de l’aviation, du moyen âge, 1re et 2de guerres mondiales. Films, surtout d’animation et en stop motion. Les librairies.



Mes compétences :

Adobe Photoshop CC

Adobe Illustrator CC

Packaging, PLV, stand

Edition (print)

Création, maquette, maquette volume finalisée, exé

Connaissance de la chaîne graphique

Connaissance de la typographie et du code typo

Adobe InDesign CC

Connaissance des techniques d'impression

Dropbox

Microsoft SharePoint

En "traditionnel" de 1986 à 1993