Recherche Agents commerciaux , clientèle de magasins de chaussures, marchés.

Nous proposons une offre unique de service et le meilleur rapport qualité/prix du marché (positionnement moyen de gamme)Si vous disposez d'un portefeuille client significatif , rejoignez nous et participez à notre développement rapide. Secteurs à pourvoir sur toute la France. Commissionnement sur CA HT . Merci de me contacter au 06 20 53 49 72.