Laurent MANDELLI

Homme de terrain proche de ses collaborateurs, je contribue à développer la performance des Entreprises lors de phases de transition, de développement d'activité ou de mise en œuvre de Projets Structurants.

J’ai occupé Les postes de :

-Directeur Général dans la distribution de la presse,

-DRH groupe Mr Bricolage,

-Directeur de la filiale logistique dans la distribution du bricolage,

-Directeur des services : informatique, logistique et franchisés du groupe Ludendo ( distribution spécialisée du jouet),

-Directeur du contrôle de gestion central et industriel puis directeur supply chain dans le groupe de Luxe Chanel,



Tout au long de mon parcours, j’ai pu ainsi acquérir une excellente vision transverse des entreprises.

La richesse de mon expérience m'a apporté de véritables compétences dans le pilotage de sociétés, dans des contextes exigeants et sensibles.

Homme d’organisation et de management, je mets en permanence mon sens de l’analyse, mes compétences techniques et ma puissance de travail au service de projets d’entreprise ambitieux.

Mes réalisations de rapprochement et d’intégration de différentes organisations, mon expérience managériale d’équipes pluri disciplinaires, adossées à une expérience financière sont autant d’atouts pour relever un nouveau challenge.



Mes compétences :

Leadership

Logistique

Management