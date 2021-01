Laurent MINIHOT

Autodidacte :4 années seules m' ont propulsé Directeur régional dans l'équipement de la personne et de la maison; fruit de l' évolution interne,à mon actif:11 années d' expérience dans le respect des règles de l'entreprise et l'accompagnement d' équipes .



Manager dans l'âme,soucieux de la réussite des équipes que j'encadre grâce à une dynamique motivante et fédératrice ,ma présence sur le terrain et mon exemplarité font la différence;je désire mettre à profit mon expérience et mes compétences au sein d'une entreprise dynamique et reconnue.



Mes compétences :

Management

Gestion de projets

Formation

Fédérateur de compétences et d'énergies

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Gestion des compétences

Valorisation de l'humain

Résultat exploitation

Faire évoluer

Marchandisage

ELABORATION DE PLANS D'ACTIONS

Merchandising