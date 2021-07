Laurent MOINE

Issu d'une formation d'ingénieur UTC en génie chimique/génie des procédés, j'ai pu, au fil de mes expériences, me forger également de solides compétences commerciales (développement et gestion de portefeuille). Ayant pu défendre des projets énergétiques devant des communautés d'agglomération ou développer des partenariats de durée avec de grands comptes industriels, j'ai appris à écouter mes clients, à comprendre leurs besoins et à adapter mes solutions techniques et contractuelles.



Mes compétences :

Efficacité énergétique

Cogénération

Industrie

Biomasse

Innovation