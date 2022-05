Louis POTEVIN

Ingénieur procédés chez Véolia depuis plus de 7 ans j’ai eu l’occasion d’acquérir de l’expérience sur de nombreux chantiers de construction d’usines de traitement d’eau.



Un an de VIE aux Emirats Arabes Unis m’a permis de maîtriser la conduite de travaux et la gestion d’équipes sur le chantier de Palm Jumeirah.



De retour en France au sein de la filiale Travaux et Mise en Route de Véolia Water, j’ai développé mes connaissances en procédés tout en continuant à améliorer mes capacités en gestion de chantier.



Les nombreuses affaires sur lesquelles j’ai eu l’opportunité de travailler sont de tailles et de technologies très variées, ce qui me permet de m’adapter facilement et rapidement à toute nouvelle affaire, équipe et mission.



Je souhaite aujourd’hui évoluer professionnellement en continuant à utiliser et développer mes compétences en process industriels et gestion d’affaires.



Mes compétences :

Procédés industriels

Suivi de chantier

Management d'équipe

Traitement des eaux

Environnement

Mise en route process

Formation des opérateurs

Conduite de travaux

Expertise technique