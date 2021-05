Renaud BORDIER

Après sept ans d'activité comme ingénieur en traitement des eaux, je me suis tourné vers le monde du logiciel en réalisant un Master en alternance. J'ai depuis rejoint DocuSign, leader mondial de la signature électronique en ligne.



Un premier poste de consultant technique, au sein de Services Professionnels, m'a amené à concevoir et réaliser différents projets de développement spécifique, ainsi que des formations à destination de clients et relatives à la signature électronique.



J'ai ensuite intégré l'équipe Engineering, développant initialement des logiciels internes, avant d'évoluer vers le développement de services web.



Mes expériences variées m'ont apporté, en plus d'un bagage technique significatif, un bon niveau de compétence dans la gestion de projets, ainsi que dans la gestion des relations humaines (équipes, fournisseurs, clients).



Mes compétences :

Plan de communication

Gestion de projet

Développement web

Planification

Relation client

C

Traitement des eaux

VBA

PHP

Git

Java

Python

LaTeX