Garrec CHARLES

Technicien aguerri en support informatique PC/Mac et administration réseau, avec 10 ans d'expérience professionnelle, avec une forte compétence en support/assistance VIP et environnement à très haute réactivité.



Polyvalent, capable de m'adapter rapidement et avec une très forte motivation et conscience professionnelle. Capable et de travailler de façon fluide entre divers groupes de travail et appréhender les problèmes de façon calme et efficace.



Expérience de travail en environnement très demandeur en disponibilité et réactivité (salles des marchés en milieu bancaire, recherche médicale, agences de communications et graphismes, luxe) , mon objectif principal est de toujours trouver une solution aux problèmes qui me sont présentés. Je cherche toujours à apporter des solutions afin d'apaiser utilisateurs/clients et les rassurer dans le fait que leurs problèmes seront résolus et gérés avec implication et professionalisme.



J'apprends vite, et je suis habitué à gérer des situations de crise autant en environnement PC que Mac. Administrateur réseau de formation, je garde toujours un esprit ouvert et un regard affûté sur les évolutions technologiques afin de rester "au top" en terme de veille technologique.



Expérience importante en identification/reporting de problèmes matériels/logiciels/workflow et préconisation/mises en place de solutions.



Finalement l'un de mes atouts majeurs est d'être naturellement bilingue en Anglais et Français.



Mes compétences :

Luxe