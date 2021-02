Laurent NEUVILLE

12 ans d'expérience en marketing produit et achats dans le secteur de l'équipement de la personne.



Mes domaines de compétence:



- le management hiérarchique d'équipe (gestion de 4 à 16 personnes) et fonctionnel avec les services centraux (Stylisme, production, communication, logistique et ventes),



- la définition de stratégies marketing, merchandising, et commerciales (analyse des tendances de marché, client, concurrence, indicateurs clés),



- le développement et la construction de gammes et de collections,



- la maitrise des techniques de négociations, gestion des accords cadres, CGV, CGL...



- la formation, l'animation et le soutien d'un réseau commerciales ou de vente.



Mes compétences :

Ecommerce

Category management

Distribution

Textile

Directeur marketing

Chef de produit

Sport

Marketing

Ski

Internet

Achats

Gestion des achats

Outdoor

Chaussure

Négociation achats