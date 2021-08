Laurent NEUVILLE

Professionnel passionné depuis 1995



Fondateur de la Web agency OTAKE (www.otake.fr - 2000)



* E-Commerce :

- Fondateur du site www.maison-intelligente.fr (vente en ligne domotique - 2002)

- Gestion des ventes

- Animation du site Web / Catalogue



* Stratégie et opérations E-Marketing orienté E-Business BtoC et BtoB :

- Référencement SEO Offsite / Onsite / Réseaux sociaux

- Gestion de compte Adwords (Search / Display / Re-marketing)

- Analyse d'audience avancé

- Analyse de performance E-Commerce

- Mise en place et Gestion de plateforme de concentration de flux Lengow (Places de marché EBay, Amazon)









Mes compétences :

E-Commerce

Web

Informatique

Internet

SEO/SEM

Intranet

E-Marketing

Logistique

Google Adwords