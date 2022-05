Patrice DESTRAS

Un bon manager est une personne qui rayonne pour mieux faire briller ses collaborateurs !



Soyez heureux et vous aurez des résultats, et pas l’inverse »…



Notre expertise Automation, Mécatronique & Robotique Pick & Place est la vôtre. Utilisez-la pour transformer vos idées en solutions.



Reduce your machine downtime with OMRON !

OMRON Robotics Solutions

State of the art technology applied to general purpose servo 1S

Vidéo 80 ans d'OMRON Corporation

Automation Technical center

OMRON, c’est + de 800 Ingénieurs Commerciaux & Supports Applications répartis sur toute l'Europe disponibles et entièrement consacrés à vous offrir des solutions flexibles qui incluent des commandes toujours plus intuitives et avancées, un fonctionnement en continu et en temps réel, une intégration facile des systèmes.



Vous êtes Acheteur, Responsable de BE Automation, Mécatronique, R&D chez un OEM fabricant de Machines de Packaging, Sérigraphie, Assemblage, Découpe, Enroulage, Soudure, etc et dans un cadre de type Prospectives technologiques vous souhaitez rentrer en relation avec un fabricant qui depuis plus de 50 ans n'a de cesse d'aider ses clients à Automatiser leurs machines !



Avec + de 10000 clients OEM en Europe nous sommes persuadés que nous pourrions être en mesure pour l'avenir de vous aider vous aussi concrètement et efficacement sur différents aspects de vos développements



Proposer des solutions et vous accompagner, c’est disposer de personnel qualifié …



Chez Omron, nous sommes convaincus qu’une solution parfaitement fonctionnelle doit passer par le partage des connaissances et expériences entre tous les acteurs. Cette approche (pragmatique) permet de concevoir/réaliser ensembles les solutions les plus abouties où performance et fiabilité sont au rendez-vous!

Le fruit de ces discussions nous permet également de faire évoluer nos futurs produits et services pour toujours vous présenter la solution la plus pertinente pour relever vos défis!



A ce sujet, venez découvrir et vivre l'expérience avec notre nouveau Contrôleur machine TOUT en UN : la famille SYSMAC !



SYSMAC est né de deux cultures d’une grande richesse : l’ouverture et la diversité culturelle de l’europe et l'innovation et la rigueur japonaise et ce pour des machines pensées pour



VOS clients = flexibilité et polyvalence maximale, Facilité d’utilisation, Sécurité renforcée



VOUS = des réponses à l’épreuve du temps : simplicité et optimisation des temps de développement, une plateforme logiciel SYSMAC Studio tout en un conçu pour les créateurs de machines (Contrôle Logique, Motion, Robotic, Vision, Sécurité, IHM, Simulation 3D, Monitoring), ouvert (IEC61131-3, Ethernet IP, Ethercat = temps réel), et comme vous pourrez le constater grâce à une solution aussi déterministe, les performances seront forcément au RDV pour VOS machines



Mes compétences :

Réactivité

Empowerment

Expertise

Attitude positive

Négociation commerciale