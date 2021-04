Laurent PICQ

Bonjour.



Polyvalent et expérimenté dans le commerce sédentaire en B to B, j'apprécie une certaine autonomie dans la gestion d'équipe, selon les directives générales qui sont proposées.



Naturellement rigoureux et plutôt diplomate je sais notamment :

- Répartir l'activité.

- Gérer les planning.

- Exploiter des tableaux de bord.

- Rédiger les rapports ou procédures.

- Diffuser, rendre compte.

- Coordonner des services.

- Analyser et répondre aux appels d'offres.

- Assurer l'interface production/services internes/clients.

- Répondre aux demandes et/ou litiges.

- Proposer des orientations stratégiques.



Je maitrise les outils de communication traditionnels :

- Packs Office.

- Lotus Notes et autres messageries intranet.

- AS400, Sage100, logiciels de chiffrages, nomenclatures et statistiques, Internet...



Globalement :

- Je respecte une certaine éthique fondée sur le dialogue et le respect des qualités individuelles.

- Plutôt leadership, j'aime passer par l'étape "formation technique" pour un meilleur management.



Cordialement,



Laurent P.

0688538164



Mes compétences :

Maitrise de l'outil informatique

Diplomatie

Recrutement

Ordonnancement

Technique

B to B

Technico-commercial

Bureau d'études

Encadrement

Relation client

SAV

Management

Rigueur rédactionnelle