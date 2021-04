Laurent RICHARD

Depuis 25 ans je travaille dans des systèmes dinformation aux environnements exigeants.

Lors de mes missions de chef de projet technique, jai coordonné des projets (en « V ») de

déploiement de solution, de déménagement dinfrastructure IT, de virtualisation en masse,

dobsolescence et bien dautres. Récemment certifié Agile Project Management, jétudie également

la méthode SCRUM.

Dans le Delivery jai évolué pour être responsable de production, puis de prestations de services sur

des contrats doutsourcing, avec le pilotage déquipes en Inde, Philippines, Bulgarie et en France.

Mon parcours technique sest enrichi dexpertise systèmes et applications, virtualisation, réseaux,

stockage

Passionné, jaime suivre les évolutions des technologies pour donner de meilleurs conseils et

enrichir mon référentiel personnel.

Autodidacte à mes débuts, je madapte à toutes les situations.