Laurent ROFFÉ

Le groupe Capgemini est l'un des leaders mondiaux du Conseil, des Services informatiques et de l'Infogérance.

Nous employons aujourd'hui plus de 125 000 personnes dans 44 pays.



Grâce à une expertise sectorielle pointue, des offres de services innovantes et un système de production mondialisé de nouvelle génération, l'entité Services Financiers de Capgemini répond aux besoins de plus en plus sophistiqués du secteur des services financiers (banque/assurance/marchés financiers).



Cette entité composée de 1150 collaborateurs en France se développe et recrute sur Paris, Nantes et Montpellier.



Je recherche actuellement des compétences autour de la BI, de CRM (Salesforce), de BPM (Pega), des nouvelles technologies, du cœur de métier de la banque, des moyens de paiement, des marchés financiers et du cœur de métier de l’assurance.



Types de poste que nous proposons : Directeurs de projet, Chefs de projet, Consultants AMOA, AMOE, Architectes…



Mes compétences :

Développement logiciel

Finance

Finance de marché

Gestion de projet

JAVA

Perl

Systèmes Embarqués

Systèmes embarqués temps réel

UNIX