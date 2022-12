Laurent ROY

Après un début de carrière en tant que responsable d'usine de fabrication ou directeur de production, ayant encadré de 20 à plus de 200 personnes, j'ai pris la responsabilité d'une Unité Autonome de Production chez Wilo Intec il y a maintenant plus de 4 ans et, nouveauté 2018, j'ai également aujourd'hui la responsabilité du service Prototypes du site



Dans le domaine de l'HVAC, j'ai la chance d'exercer chez un équipementier avec une organisation très proche de celle de l'automobile. Ceci nous permet d'avoir de nombreux projets à mener en parallèle. Qualité, Performance, Lean et service client : des défis de tous les jours et un enrichissement permanent quand on a la chance d'avoir une équipe d'une grande qualité !!!



Mes compétences :

Gestion de production

LEAN

5S