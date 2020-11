Fort dune expérience de 15 ans au sein de ladministration fiscale et de 10 ans en tant que responsable du département fiscal d'un cabinet en Droit des Affaires, Laurent SAVARIN est avocat spécialisé en droit fiscal depuis 2007.

En 2018, Laurent Savarin a créé FISCAREA LS cabinet spécialisé en droit fiscal à Nantes.



Ayant successivement assuré au sein de la DGFiP des missions de contrôle des particuliers, des comptabilités informatisées, des grandes entreprises, et des prix de transfert, son champ d'intervention couvre plus particulièrement :

la fiscalité personnelle (Impôt sur le revenu, ISF, Droits de succession),

la fiscalité professionnelle (Impôt sur les Sociétés, TVA, Taxe Professionnelle)

la fiscalité internationale (Prix de Transfert, conventions, Retenue à la Source, TVA Intracommunautaire).



Il accompagne les clients dans :

la définition de leur stratégie de gestion et d'optimisation fiscale,

le contrôle fiscal , vérifications de comptabilité, EFSP , perquisition

le contentieux devant l'administration fiscale et le juge de l'impôt (Tribunal administratif, Cour Administrative d'Appel, TGI, Cour d'Appel, JEX)

Il met en outre à disposition des entreprises implantées à l'étranger ses compétences dans le cadre de la mise en place de politique de prix de transfert, de l'élaboration ou le renouvellement de la documentation PT, l'obtention d'accord préalable, ou encore les demandes de procédures amiables.



Avocat spécialisé en Droit Fiscal

Ancien élève de l'Ecole Nationale des Impôts



Délégué pour le Grand Ouest de l'Institut des Avocats Conseils Fiscaux.



Membre actif de l'Association des Avocats Fiscalistes de l'Ouest



Compétences :

Contrôle fiscal

Conseil fiscal

Optimisation fiscale

Contentieux fiscal

Fiscalité internationale

Prix de transfert