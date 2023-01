Laurent SENECHAL

• Gestion de la supply chain.(clients internes, ADV, planning, approvisionnement, expédition, achat, IT)

• Management du personnel (recrutement, formation, tutorat, évaluations, augmentations, sanctions)

• Définition et mise en place d’un nouveau service.(études de flux, dimensionnement, définition de fonctions)

• Définition des axes d’améliorations et d’optimisations. (outils informatiques, flux d’information)

• Définition d’indicateurs de performances du service. (performance, efficience)

• Accompagnement et formation dans la mise en place d’un ERP



Mes compétences :

Chaine logistique

Management

Gestion de la production

Microsoft Excel

ERP BaaN, MFGPRO