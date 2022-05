Laurent SERVIER

Bonjour,

Je suis un manager d'équipes ou d'entreprises, mais aussi un gestionnaire d'affaires pluridisciplinaires dans le bâtiment ou l'industrie.

Personne entreprenante, responsable, ouvert à toutes les opportunités, je suis toujours partant pour de nouveaux chalenges, je sais m'adapter au nouveaux environnement qui peuvent se présenter,.

Grâce à ma capacités à gérer plusieurs dossiers en parallèles,ma passion et mon engagement, je saurai mener à bien les missions qui me seront confiées dans le respect de la qualité, du prix,des délais, de la satisfaction du client afin de promouvoir et de faire prospérer la société.



Mes compétences :

Maintenance

Siemens Hardware

Restaurants

Buses