Les 20 ans passés dans la grande distribution m'ont permis de me perfectionner dans des domaines de compétences diverses tels que: la relation clientèle,les achats,les stocks,le management.....Mais aussi le commerce B to B dans le secteur du multimédia et de l'informatique.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Négociation commerciale

Commerce B2B