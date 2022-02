Laurent TAUPIN

Passionné par la diversité, l'optimisation et l'amélioration continue - toujours possible ! -, aidé en cela par plus de 30 ans d'expériences toutes plus variées et enrichissantes les unes que les autres, j'accompagne dorénavant les dirigeants de TPE et PME (Artisans, Commerçants, Restaurateurs, Professions libérales, ...) à optimiser la rentabilité de leur entreprise cela avec le maximum de sérénité, en positionnant l'humain au cœur du système.

J'ai donc tout naturellement rejoint le groupe RIVALIS, porteur de méthodologies éprouvées dans le domaine de l'accompagnement auprès des TPE et PME de tous secteurs d'activités.

Je vous propose que ensemble nous définissions et pilotions les améliorations de vos performances.

Si vous souhaitez me contacter :

vallieres.accompagnement@gmail.com

ou au 06 81 38 86 34



Mes compétences :

Lean

Qualité

6SIGMA