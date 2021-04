Laurent TEREYGEOL

Après 20 ans dans les travaux publics, j'ai rejoins la franchise illiCO qui m'accompagne à développer des compétences (techniques, commerciales, marketing...) afin de vous servir au mieux et vous proposer ainsi une offre mieux adaptée à vos besoin : mise en relation simple ou courtage (mise en concurrence) ou assistance à maitrise d'ouvrage ou chiffrage estimatif de futurs travaux.



Mes compétences :

Encadrement d'equipes travaux et de bureaux d'étud

Réalisation et analyses de metrés et devis

Suivi de chantier et de prestataires

Négociation commerciale

Conseils pour aides financières et techniques