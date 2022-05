Ludovic TEREYGEOL

Au sein de La Banque Postale, je dirige le Centre national de mise en relation (CNMR).

Fort d'environ 300 collaborateurs répartis sur 15 sites, le CNMR prend en charge une partie des appels des clients et prospects de La Banque Postale qui composent le 3639, particulièrement pour les motifs suivants : prise de rendez-vous en agence, information sur nos produits et services, assistance banque en ligne, demande de prêt immobilier, etc.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement du changement

Banque

Conduite de projet

Développement durable

Diversité

Management

Managériales

Organisation

Recrutement

RSE

RSE & Diversité