• Logistique : Mise en place d’indicateurs de surveillance qualité, gestion de la saisonnalité, analyse des flux d’informations et de produits, organisation et structure d’équipe.

• Management : animation et évaluation du personnel, suivi des tableaux des bords, mise en place de plans correctifs, recrutement

• Négociation /Relation commerciale : Gestion des contrats clients et fournisseurs / Prospection



Mes compétences :

Logistique

Transport

Management

Réactivité

Distribution

Gestion