Laurent THOMAS

Directeur du Contrôle et de l'Audit interne, 22 ans d'expérience dans les domaines de la finance et de l'audit.

Spécialiste en contrôle financier et audit interne : expertise financière dans toutes ses composantes et sur des secteurs d'activité divers, connaissance et pratique des normes internationales de l'audit interne et du contrôle interne, fiscalité internationale, maîtrise de la compliance dont la loi Sapin II, maîtrise des ERP métier et progiciels, expérience à l'international .