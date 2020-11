Laurent TRENOY

De formation Ecole de Commerce, j'ai évolué depuis 16 ans dans le Retail, le Management, et l'Expérience Client - et ce dans un univers que j'affectionne tout particulièrement, et nous touche tous, celui de l’amélioration de l'habitat.



J'ai fait mes premières armes à travers les enseignes du Groupe Roche Bobois. Mes expériences de Responsable Commercial et de Directeur de Centre de Profit m’ont offert l'opportunité d’assumer la responsabilité globale d’un centre de profit, de superviser les fonctions d’une TPE, ainsi que de manager des équipes pluridisciplinaires. Et déjà au service de la performance commerciale et de la satisfaction Client.



Après 8 ans de collaboration avec le Groupe Roche Bobois, je me suis tourné vers une autre facette de l’agencement intérieur – la fabrication de mobilier – et une nouvelle fonction – l’Animation de Réseau.

La fonction d’animateur m’a permis – dans une relation B2B cette fois – de rester proche des points de vente et en prise directe avec le terrain : de l’aide au management à l’élaboration du plan de communication locale, du merchandising à la veille concurrentielle, en passant par l’accompagnement dans la gestion, ou encore la formation des vendeurs.



Après ces 4 années d’animation au sein de Mobalpa, réintégrer un Magasin, être aux côtés des Vendeurs et de la Clientèle m'ont paru une évidence, une nécessité. J'ai alors intégré une autre dimension de la distribution – la grande surface spécialisée – tout en restant connecté à l’amélioration de l’habitat.



Depuis 2016, je continue de grandir grâce à Castorama. Une enseigne qui m'a accompagné dans mon parcours, et mon objectif professionnel, jusqu'à devenir Directeur de Magasin.

Ce parcours m'a conduit à occuper les postes de Chef de Secteur, de Change Manager, et de Directeur Magasin Stagiaire pour enfin prendre la direction du magasin de Limoges, l'été 2019.



Après quelques années passionnantes de Commerce - et d'autant plus ces dernières semaines - je peux affirmer que les Equipes et le Client restent des piliers et source de ma motivation.



Mes compétences :

Vente

Distribution sélective

Ameublement

Management

Commercial

Décoration

Gestion de la relation client

Gestion des stocks et approvisionnement

Grande distribution