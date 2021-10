Bonjour,



Responsable Commercial et Relation Clients, au sein de la Société ADP, le leader mondial de la Paie et des Ressources Humaines, je mène depuis 4 ans,une opération commerciale de migration d'envergure, de nos clients TPE -PME



Maitre en Droit Social, j'ai acquis lors de mon parcours professionnel, de nouvelles compétences que j'ai renforcé également par un travail personnel :



- Maitrise de la Paie et ses Impacts dans l'entreprise

- De fortes compétences Commerciales et de Gestion de projets

- Des qualités Relationnelles et de Prise en parole en public

- Le Management des hommes et la Gestion des conflits clients

- Maitrise de l'anglais pour la vente à l'international



Mon talent : INFLUENCER



Mes caractéristiques : Novateur, Dynamique, Leadership



Mes Motivations : Développer le TALENT de chacun et la Satisfaction clients



Passionné par la gestion d'entreprise, j'échangerai volontiers avec vous, pour tout projet de création d'entreprises, audit social, audit organisationnel, gestion des hommes, gestion du stress et du temps de travail.



Dans l'attente de votre contact,



Bien cordialement.



Laurent TUIL



Mes compétences :

Responsable

ADP

Conseil

Manager

Organisation

paie

Management commercial

Sales

Gestion clients

Gestion de projet

Management des ventes

commerce

logiciel

Pégase 3

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

BSS (Business Support Systems)