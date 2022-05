Nathalie TAVARES

Vous souhaitez remercier vos clients ou prospects (cadeaux de fin d'année, fidélisation, ...) ? Vous organisez des incentives, challenges auprès de vos collaborateurs ? Votre souhaitez communiquer, en interne et en externe, sur votre image de marque ?



Je suis à votre écoute pour vous accompagner dans vos campagnes de communication, et vous proposer une large gamme de produits et textiles publicitaires, personnalisables dans le respect de votre charte.



N'hésitez pas à me contacter pour étudier ensemble vos besoins.

Tel : 01 34 90 25 02

nathalie.beauvais@promediapub.fr



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication

Adobe Photoshop

Dreamweaver

Powerpoint

Eloqua

Newsletter/emailing