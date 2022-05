Lætitia RAVARY

Webmaster / CMS Platform Manager



Mon rôle:

- En charge d'une plateforme CMS de 36 sites

- Conseil et support auprès 30 webmasters (exemples: refonte complète d'un site, ouverture d'un nouveau site, création de templates/display methods, aide mise en forme html, js, css, support à l'utilisation de l'application...)

- Zones couvertes : EMEA, LATAM, ASIAPAC.

- Assurer le suivi des bonnes pratiques d'utilisation de l'application et du respect de la charte digitale ADP.

- Trainings

- Animation de conférences téléphoniques mensuelles avec la communauté des administrateurs de sites

- Définition des besoins concernant les nouvelles fonctionnalités, suivi des spécificités techniques, tests, mise en place, training et rédaction des guidelines (exemples: Mobile sites, Social Networks features).

- Rédactions des guidelines d'utilisation de la plateforme (basics tutorials) et des bonnes pratiques digitales en matière de webmastering (SEO)

- Assurer le suivi des projets avec les équipes de maintenance et d'hébergement de l'application (réunions mensuelles + Jira)



- Implantation et suivi de l’intégration Salesforce et Eloqua sur les sites ADP GESI avec l'équipe Sales Automation



- Conception des masters (zoning, template) pour les campagnes Lead & Demand Generation ADP GESI

- Conception des masters (zoning, template) pour la mise à disposition auprès des pays de nouvelles publications (whitepapers, infographies, vidéos...)



Projet nouvelle plateforme CMS en 2008

- Définition des besoins et rédaction des spécificités fonctionnelles avec l'équipe en charge de l'application.



Mes compétences :

Gestion de projet

Content Management System

Communication

Marketing digital