Vincent DUPREZ

Je possède une grande expérience dans le domaine de la vente, dans la gestion d'un centre de profit, dans l'animation d'une équipe de vente, dans la négociation sur des grands comptes et l'accompagnement terrain.

Mise en place de plans d'actions, l'analyse des résultats et du recrutement.

Répondre aux besoins du client et lui donner satisfaction représente pour moi un gage de réussite.



Mes compétences :

Vente B to B

Autonome et responsable

Recrutement commercial

Relation client

Ressources humaines