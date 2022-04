Francis ROCHE

Http://bit.ly/2c1EBme



Le Groupe HLVS a pour mission d’être au service de ses clients pour tous leurs enjeux SAP .

Le Groupe HLVS intervient autour de 3 axes :

- L’innovation SAP : moderniser le SI de ses clients.

- L’efficacité opérationnelle : maintenir en conditions opérationnelles le SI SAP de ses clients.

- La disponibilité du SI : simplifier l’infrastructure et la gestion du SI SAP.



Le Groupe HLVS s’appuie sur 5 entités , chacune spécialisée dans son domaine :

- PASàPAS : 1er centre de support SAP en France, aide au quotidien les entreprises de toutes tailles à maîtriser et à utiliser au mieux leur SI SAP. Nos activités couvrent le rôle de DVA (Distributeur à Valeur Ajoutée) de SAP, le support quotidien des applications SAP, la mise en oeuvre et le maintien opérationnel des solutions SAP de nos clients. PASàPAS est certifié Partner Centre Of Expertise par SAP et partenaire Gold de SAP.

- StepBIstep : spécialisée dans la Data Intelligence et la mise en œuvre des applications de Business Intelligence SAP. StepBIstep accompagne ses clients dans la mise en place, la maintenance et l’évolution de leur système décisionnel SAP.

- endexar : spécialisée dans l’hébergement, l’infogérance et les projets techniques SAP. Le modèle d’infogérance proposé par endexar permet de choisir hébergement, infrastructure et services SAP sur mesure. endexar couvre aussi l’ensemble des mises en œuvres techniques SAP de ses clients.

- Haploz : spécialisée dans la mise en œuvre de solutions SAP. Haploz propose la mise en place du nouvel ERP S/4HANA ou des solutions SAP plus spécifiques.

- dunette : spécialisée dans les solutions Add-On SAP, dunette propose des outils pour accélérer les processus de décision de ses clients dont Business add-on, pour fiabiliser, maintenir en temps réel et enrichir le référentiel dans SAP.



Mes compétences :

Administration

Administration du personnel

ADP

ADP Decidium

Décidium

Dématérialisation

Externalisation

Externalisation paie

Formation

Gestion administration du personnel

GPEC

gxp

GXP link

Paie

PME

Ressources humaines

SIRH

Vente

Management

ERP

Informatique

Business development

Marketing