Laurent VEVAUD

A l'écoute des idées des créatifs, je leur viens en soutien quand il s'agit de les mettre en pratique.



Ma pluridisciplinarité au service du marketing, du papier à la tablette, je mets en place vos campagnes promotionnelles.



Je marie le savoir faire commercial et l'interaction avec les métiers du marketing via la maîtrise d'outils dématérialisés de la relation client.



La culture du résultat et la volonté de maximiser le retour sur investissement de chaque opération.



Mes compétences :

Gestion