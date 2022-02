Laurent VOYER

Executive MBA DG COO Directeur Industriel, Stratégie & Transformation Digitale | ReCréateur de Valeur: Business, Innovation, Société



Happy to share 20+yr experience in MedTech, Pharmaceutical & Veterinary Industry, from a technical background of Engineer in Biochemistry & Biotechnology, continuously upgraded by Leadership & Business Programs, with increasing responsibilities & exposure in international executive environment (Strategy, Digital)



Technical background : Engineer in Biochemistry & Biotechnology, from INSA Lyon, France

Training & Development Programs:

- Project Management

- Operational Excellence, Lean Manufacturing and Six Sigma (Greenbelt)

- Innovation & Problem Solving, Crowdsourcing & Open Innovation

- Business Academy, Entrepreneurship, Business Development, Alliance Management

- Executive MBA EMLyon

- Digital Marketing, Google Squared Online



Key leadership initiatives:

- Reverse Mentoring

- Millennial Inspiration Team

- Change Agent, ChangeMaker & Social Intrapreneurship

- Strategy Committee





Stratégie Business

Stratégie Industrielle & Sourcing

Stratégie & Transformation Digitale



Mes compétences :

Biologie / Biotechnologie / Santé (industrie pharmaceutique)

Industrialisation / Sciences de l'Ingénieur

Innovation, Design Thinking

Management d'équipe / Management Projets (Agile, Scrum)

Marketing

Manufacturing / Production

Digital & nouvelles technologies

Entrepreneuriat

RSE / HR Future of Work

Développement des organisations et des individus

Communication / Formation / Knowledge Management