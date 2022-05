Lauriane ARNAUD

Actuellement directrice des ventes dans l'un des 15 villages de plein air du groupe SIBLU France, j'ai pu évoluer rapidement grâce à la réussite de mes objectifs en tant que commerciale au sein de la société (60 ventes réalisées au lieu de 35) et mes connaissances en marketing et communication ainsi que mon sens du relationnel et du management acquis lors de mes postes précédents.



Après avoir travaillé 8 ans dans le tourisme où j'ai toujours exercé des postes sur le terrain (Responsable des réservations au Club Méditerranée, correspondant local à Chypre pour Créative travel, ...), j'ai été assistante de direction dans une entreprise de négoce en fruits à Lyon avec comme clientèle principale les centrales d'achats. Mon poste était très variée avec de nombreuses responsabilités(recrutement, management, commercial, administratif) et évolutif en raison des réglementations europénnes (tracabilité, HACCP, qualité, ...).



Pour développer mon profil de chargée de projet et de commerciale, j'ai effectué une formation professionnelle IFV culture et tourisme (Institut Force de Ventes) à la CCI de Nantes où j'ai pu réaliser une mission de chargée de développement à Atlantia, Palais des Congrès de la Baule.



Mes compétences :

Communication

Recrutement

Coaching

Formation

Management

Commercial

Marketing direct

Tourisme

Loisirs

Chargé de projet

Culture

Hôtellerie

Organisation d'évènements

Evénementiel/

Salons professionnels

Agroalimentaire

Vente conseil

vente de mobil homes

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

Gestion des stocks

Direction de centre de profits