Lauriane BACH

Interprète-Auteur-Compositeur.

Née à Toulouse, formation chant classique et variété.



Cours de chant avec Madame Liette NOUGARO , Armande ALTAI.



Atelier d'auteurs avec Claude LEMESLE..



Plus de quinze ans de métier de chanteuse : scènes à Toulouse, un peu partout en France et concerts à Paris au Petit Journal Montparnasse, Sentier des Halles...



Deux albums réalisés : "Rencontres" "Double Face".



Site officiel : http://www.laurianebach.com/disco.php



Un nouvel album est en cours de préparation...

Sortie du premier single "On ne dit pas tout" sur les plateformes de téléchargement :

Création d'un nouveau site :

http://www.laurianebach.eu









