Lauriane BAUDU

En troisième année de licence Gestion parcours Marketing à l'IAE d'Orléans,

Je suis à la recherche d'un stage en événementiel/ communication/ marketing à compter du 22 mai 2017 pour 8 semaines sur Orléans.



Missions recherchées :

- participer à la mise en œuvre de projets de communication

- participer à l'élaboration de plan de communication

- réaliser différents supports "on" et "off" line

- organiser des événements



Je pourrais mettre à disposition les compétences qu sont les suivantes :

- Word

- Excel

- système de gestion, base de données (Access)

- marketing relationnel

- vente

- Marketing stratégique

- Marketing opérationnel

- Analyse comptable



Mes compétences :

Marketing relationnel

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Études marketing

Microsoft Office

Microsoft Excel

Vente