Lauriane BELLON

Graphiste, Illustratrice et Photographe freelance depuis l'année 2015, je vis à Paris et m'évade là où mon imagination me porte !



Curieuse et ouverte d’esprit, j’aime découvrir et m’inspirer de tout ce qui m’entoure pour créer. Polyvalente et en veille permanente, j'apprécie m'enrichir de nouvelles pratiques de création et me passionne en particulier pour l'illustration, le webdesign et le multimédia (qui me permet de mettre en relation les différentes formes de création graphique).



Fiable, dynamique et efficace, c'est avec plaisir que je participe à la réalisation de vos projets en mettant mes compétences et ma créativité à votre service. N'hésitez pas à me contacter pour me soumettre un projet, obtenir un devis ou pour une proposition d'emploi.



Mes compétences :

Développement web

Adobe After Effects

Mise en page

Communication visuelle

Logos

Adobe Photoshop

Ecriture

Identité visuelle

Muséographie

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

PAO

Motion design

Storyboard

Illustration jeunesse

Adobe Dreamweaver

Dessin

Typographie

Musique

Conception multimédia

Illustration

Édition

Photographie

Web design