Raphael ROUSSEAU

Intrapreneur : Individu motivé, proactif et entreprenant qui sait prendre l'initiative, dans le cadre d'une organisation,

dans l'objectif d'innover et de créer un nouveau produit, service, ou process.



Actuellement entre deux missions, je recherche des projets internationaux et motivants qui offrent un réel challenge et demandent des solutions complexes.

Derniers challenges relevés : Création d'une filiale pour une PME en Asie, conduite de changement pour une entreprise publique, transformation d'une micro entreprise experte en un centre de profits.



Mes compétences :

Project Management

Business Développement

Innovation