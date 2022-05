Lauriane BILLOUDET

Titulaire d'un BTS Ventes et productions touristiques et conseillère commerciale durant 2 ans, j'avais pour missions de gérer la réception des appels téléphoniques, effectuer les réservations ainsi que de prendre en charge les dossiers litigieux.

Ma rigueur, mon autonomie professionnelle, mais aussi mon esprit d'équipe et d'analyse me permettront de mener à bien les missions que vous me confierez. Je sais m'adapter et j'ai le sens des responsabilités avec un désir profond de réussir sur le plan professionnel. En plus des aptitudes précitées, j’ai pu améliorer ma pratique linguistique en anglais lors d’une année passé aux états unis.





Mes compétences :

Microsoft Word