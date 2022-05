Lauriane BOURGEOIS

De formation initial en Génie Civil, j'ai pu forgée mon expérience dans la relation clientèle auprès des particuliers. Après avoir effectuer une formation et obtenu le PCIE et un TOIEC à 695pts, je me spécialise dans le domaine de l'administratif.



A la recherche d'un poste dans l'assistanat de paie, je maîtrise principalement des logiciels internes.



Je suis organisée, dynamique et je m'adapte très rapidement.



Mes compétences :

Relation clientèle

Gestion de litige

Accueil du public

Pack Office