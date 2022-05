Lauriane CHAM

L'esthétique est pour moi une passion dans laquelle on prend soin de l'autre, on l'aide à se sentir mieux, à oublier les petits soucis du quotidien, à se réconcilier et harmoniser le corps et l'esprit. L'important est de se sentir belle, et de s'aimer. C'est le rôle d'une esthéticienne!

Nous sommes actuellement dans une société où l'apparence à pris une place omniprésente au quotidien, ainsi que le stress, la nouvelle maladie du 21ème siècle. Il est important de prendre soin de soi.

Ma pratique de l'esthétique est tournée vers ces objectifs, en alliant les soins (visages, corps) et les massages bien être.

Durant mes 10 années d'expériences j'ai pu développer un savoir faire sur différentes pratiques ainsi qu'un savoir être au côté d'une clientèle exigeante.

Autonome, responsable, perfectionniste, pédagogue et empathique j'apprécie de pouvoir travailler dans un cadre soigné, rigoureux et agréable.



Je cherche à évoluer professionnellement, avec un nouveau challenge où je pourrai actualiser et développer mes compétences de gestionnaire et commerciales en tant que responsable dans un nouvel institut ou animatrice, formatrice en techniques professionnelles esthétique et cosmétique pour un marque.



Mes compétences :

Animation de formations

Gestion de caisse

Formation

Management

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Soins esthétiques