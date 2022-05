Nathalie ZEMIROU

Bonjour et bienvenue,



BEAUTY VENTE FORMATION, est un centre de formation spécialisé en techniques d'accueil, de conseil, de vente, et de communication dans le domaine de la cosmétique (Parfumeries, SPAS, instituts de soins,...) et des espaces en dermo-cosmétique.





Forte de mes 25 ans dans le domaine du bien-être, j'ai créé BVF formation , où je conçois des modules spécifiques .



B.V.F formation vous propose des FORMATIONS POINTUES ET INNOVANTES dans l'univers du bien-être.

FORMATIONS CREEES POUR LES ESTHETICIENNES, FAÏTES PAR UNE PROFESSIONNELLE DU BIEN-ÊTRE.



- Vous êtes esthéticiennes, spa praticiennes, Manager...., vous désirer évoluer et/ou vous perfectionner:

NAEL FORMATION: formation SPA MANAGER ( en partenariat avec RV AVEC L'EXCELLENCE)

Cette formation vous permettra d'avoir une triple compétence auprès d'un futur employeur ou pour créer votre centre: - Esthétique, - Commerciale, - Marketing.!

FORMATION DE FORMATEUR Secteur Esthétique/SPA.

Vous travaillez dans le secteur Esthétique/SPA,

Vous avez une expérience significative ?

Vous souhaitez évoluer vers la formation?

ALORS, CETTE FORMATION EST FAÎTE POUR VOUS !

C'est une formation UNIQUE, construite et élaborée après plus de 15 ans dans la formation des professionnelles du secteur.

Cette formation vous apportera des techniques et des méthodes pédagogiques précises pour construire, élaborer, concevoir, et évaluer une action de formation spécialisée du Secteur.



- Vous êtes salariée, Manager, ... dans un centre de bien-être:

Différents modules en CONSEIL/VENTE, COMMUNICATION, MANAGEMENT .... pour vous aider à développer vos aptitudes pour le conseil de vos produits/ prestations et le Management de votre équipe.



Je me tiens à votre disposition pour vous conseiller, et après un audit, je vous propose un parcours de formation adapté.



Mes compétences :

SPA management

Connaissances du monde du bien-être

Formation en prestations esthétiques

Formation dermo-cosmétique