Lauriane CHARPENTIER

Vous avez des besoins, mais pas forcement les moyens de mener vos projets, ni même la nécessite d’embaucher un collaborateur à 100% ?

Découvrez le marketing en temps partagé, une formule souple et pérenne.

Mise à disposition des PME en Drôme/Ardèche Disponibilité : 1 à 3 jours par semaine



Parcours :

+ de 10 ans d’expérience au sein de PME innovantes du sud de la France



Compétences :

Marketing, Stratégie de marque, Développement et Innovation produit, Identité visuelle et Design Packaging, Communication Print & Digitale, Publicité, Web et réseaux sociaux, Promotion des ventes, Organisation d’évènements, Partenariats & sponsoring, Gestion des salons et des relations publiques.



Connaissances : BtoB et BtoC.

Multi–secteurs : Agroalimentaire, Gastronomie, Vin, Cosmétique, Bien être et santé, Bio, Peinture.

Multi-circuits : grande distribution, magasins spécialisés, circuit court, VAD



Atouts : créativité, sens relationnel, volontaire



Mes compétences :

Marketing

Communication

Promotion des ventes

Développement produit

Gestion de marques

Design Packaging

Management