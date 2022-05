Lionel BOLIMON

A partir d'une double culture "Marketing des services" & "Animation de réseaux", je participe depuis plus de 15 ans à la définition et au déploiement de services qui permettent d'accompagner :

- le développement de TPE/PME/Commerces de proximité,

- les individus dans leur vie quotidienne (emploi, consommation...).



Mes fondamentaux : innover, faciliter le quotidien, favoriser le territoire de proximité, créer des dynamiques collectives, relier les individus/les structures et faire en sorte que chacun en sorte grandi !



Mes compétences :

Animation de Réseau de proximité

Gestion d'Association - pilotage de projet associa

Pack Office - Internet - Réseaux Sociaux

Pilotage de Projets

Développement Nouvelle activité

Marketing des Services