Jean-Michel SALON

- Une double formation (ingénieur et marketing) et 20 ans d’expériences professionnelles,

- Des fonctions d'encadrement en entreprises et de direction d’organisations professionnelles reconnues,

- Des capacités à porter des projets et des dispositions au management d’équipes et à la bonne gestion,

- Des aptitudes à l’élaboration de stratégies marketing et au déploiement d’actions publi-promotionnelles dans un environnement international et sur des marchés fortement concurrentiels.

- Une expertise construite grâce à un sens aigu du service, en travaillant en réseau et en fédérant clients-adhérents, collaborateurs et partenaires.

- Un fonctionnement à l’objectif, en toute autonomie, alliant la dimension abstraite (réflexion, analyse, recommandation) et la dimension concrète (coordination, mise en œuvre, animation),

- Un tempérament entreprenant, réfléchi et collaboratif; des relations franches, des échanges de qualité, une implication forte, ...

- Des dispositions à manier une certaine finesse politique, ... à défendre des valeurs d’authenticité, de vérité et de partage.



Mes compétences :

Marketing

Association loi 1901

Agroalimentaire

Distribution

Communication

Management