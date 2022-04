Julie LANAIA

Titulaire du diplôme de Responsable Qualité Sécurité Environnement ( BAC +4 ) et dotée d'une expérience professionnelle de plus de 3 ans je suis à la recherche d'un poste à responsabilités.



Dynamique, autonome et très motivée je souhaite pouvoir vous accompagner dans le management QSE au quotidien mais aussi dans la mise en place de certifications ainsi que dans la démarche d'amélioration continue.



Disponible immédiatement je reste à votre disposition pour un entretien pour vous faire part de mes motivations.



Mes compétences :

Qualité

Sécurité

Environnement

Audit

Management

Certification ISO

MASE IUC