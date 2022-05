Lauriane DE FABRITUS

Jeune titulaire du grade de Docteur d'Aix-Marseille Université mention: Pathologie Humaine, spécialité: Maladies Infectieuses, j'ai effectué mes travaux de thèse sur une technique innovante d'atténuation virale appliquée aux virus Chikungunya et de l'encéphalite à tiques in cellulo et in vivo.

Je souhaite aujourd'hui m'ouvrir à de nouveaux horizons et recherche de ce fait un poste dans la R&D dans une entreprise jeune et innovante, afin d'allier au mieux mon expérience dans la recherche et mon désir d'évoluer dans un univers plus concret.