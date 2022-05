Lauriane DELION

Déterminée et réactive, devenue polyvalente, j'aspire à retrouver un poste en adéquation avec mes valeurs. Une aisance relationnelle, une capacité d'adaptation et le goût de l'organisation font partie des qualités que je souhaite mettre à profit et développer au sein de mon futur environnement de travail.



Je recherche un poste de CHARGÉE DE COMMUNICATION / CHEF DE PROJET chez l'annonceur ou en agence.



Disponibilité immédiate.



Échangeons prochainement!



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



COMPÉTENCES

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



[INFORMATIQUE ET LANGUE]

> Connaissance de l'univers Mac et PC

> Maîtrise du Pack Office et des logiciels de PAO : Photoshop et Illustrator

> Anglais : niveau intermédiaire



[CONDUITE DE PROJETS]

> Organisations d'événements, coordination des interlocuteurs, planification des actions, anticipation des besoins et des contraintes,gestion des imprévus



[GRAPHIQUE]

> Techniques de dessins et gestions des couleurs

> Mise en place d'identités visuelles, création d'outils de communication (contrat, flyer...)

> Mise en page et enrichissement de documents



[TECHNIQUES DE MARKETING ET COMMUNICATION]

> Réflexion stratégique, rédaction de briefs créatifs

> Mise en place d'opérations marketing annuelles



[TECHNIQUES COMMERCIALES]

> Présentation et animation de rendez-vous client

> Négociation avec les commanditaires et partenaires



Mes compétences :

chargée de communication

Chef de produit

Chef de projet

Communication

Coordinatrice

Evénementiel

infographiste

Wedding

Wedding planner