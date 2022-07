Karine ADAM (ADAM)

Diplômée dun Master 2 Marketing option communication & développement commercial, j'occupe le poste de chargée de communication à la CMA Pays de la Loire.

Forte de 16 ans dexpérience en tant que chef de projet, je vous propose mes services au poste de Responsable marketing communication / Chef de Projet 360° / Chargée de marketing communication. Mon expertise en marketing digital et la communication à 360°sappuie sur des missions dans les secteurs de lagence de communication, lindustrie graphique et lESN.

Jai développé des compétences et connaissances nécessaires à la mise en œuvre et l'application de stratégies de communication performantes!

Agile, curieuse et créative, je suis passionnée par la communication, les médias et m'intéresse particulièrement à l'ensemble des innovations technologiques et digitales afin de développer le business de vos prospects/clients.

Disponible pour échanger de votre opportunité professionnelle, vous pouvez me joindre par mail : karineadam@yahoo.fr ou par téléphone 06 58 38 05 58