Lauriane DROUIN

Ingénieure spécialisée en chimie analytique appliquée à divers domaines tels que l'environnement, l'agroalimentaire, avec une préférence pour les sciences forensiques (toxicologie humaine et animale)

Utilisation d'outils analytiques de base (LC, GC - MS et MS/MS, LC-TOF et GC-QTOF) et rapide adaptabilité aux nouvelles technologies (GCxGC-TOF-MS par exemple), développement de méthodes d'analyse et validation, écriture de rapports, chef de projet pour analyses hors routine

Autonome, organisée, sait prendre des initiatives, esprit d'équipe, responsable

Très bon niveau en anglais, néerlandais parlé et écrit.



Mes compétences :

Chimie analytique

GC-QTOF-MS

Développement méthodes analyse

Validation

GC/MS

UPLC-MS-MS

LC-TOF-MS