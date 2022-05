Lauriane ETOURNEAU

Diplômée d'une licence Responsable en logistique en juillet 2013 effectuée en alternance pour le compte de Logidis Comptoirs Modernes groupe intégré de Carrefour à Nîmes au poste de Chef d'équipe pôle de préparation de commande et d'un BTS Management des Unités Commerciales également accomplit en alternance mais pour l'entreprise Quick au poste d'Assistant Manager. Arrivé depuis 7 mois et demi sur le territoire je recherche un poste à pourvoir dans le domaine de la logistique.Très motivé, dynamique, s'adaptant facilement et ayant une véritable envie de renforcer mes acquis et d'agrandir mon expérience professionnel, je serais un être un atout pour votre entreprise.



Afin de vous démontrer ma réelle conviction je suis ouverte à toute entretien.



Cordialement.







Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Infolog

E-temptation

Gestion des stocks

Gestion de la production

Prolog